В России намерены ужесточить контроль за экзаменационными сертификатами мигрантов

Нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект, направленный на ужесточение контроля за сертификатами о сдаваемых мигрантами экзаменах на знание русского языка, истории и законодательства России, но при этом от их сдачи освобождаются иностранцы, приехавшие на работу по правительственной квоте.

Как пояснила пресс-служба Госдумы, речь идет о квоте, по которой мигранты привлекаются к работе на промышленных предприятиях, а также в организациях в сфере горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Ответственность за них, в том числе за своевременный выезд из страны, несет работодатель. Сами работники пребывают в пределах объектов, на которых трудоустроены.

При этом вводится норма, согласно которой сведения о выдаваемых мигрантам сертификатах о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ, вносимые в Федеральный реестр сведений о документах об образовании, квалификации и обучении будут подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью государственными учреждениями, которые имеют право проводить такие экзамены.

Также предусмотрено увеличение с 30 до 90 дней срока представления иностранным гражданином, прибывшим в РФ по визе и имеющим разрешение на работу, документа, подтверждающего владение им русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ в территориальный орган МВД.

По мнению авторов закона, нововведение обеспечит постепенную, более последовательную языковую адаптацию трудовых мигрантов в России.

Москва, Анастасия Смирнова

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