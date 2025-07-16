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Среда, 16 июля 2025, 16:54 мск

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Депутаты Госдумы объявили войну борщевику: принят специальный закон

Фото: Pixabay

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в третьем окончательном чтении изменения в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, которые призваны помочь в борьбе инвазивными растениями, в том числе борщевиком.

Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш, если в части сельскохозяйственных земель есть определенное регулирование, которое связано с их защитой от сорняков, то на всех остальных категориях земель этот вопрос не был отрегулирован.

Парламентарий отметил, что теперь правительство РФ и региональные власти должны будут определить перечень инвазивных растений, методы борьбы с ними, чтобы на каждой территории был конкретный алгоритм, каким образом бороться с такими растениями.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / Госдума

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