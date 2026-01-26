Сэкономить на праздновании Нового года россиянам не удалось

Жителям России не удалось сэкономить на праздновании Нового года, несмотря на существование таких планов. Как сообщает ВЦИОМ, средние расходы на Новый год составили 64,4 тысячи рублей, что на 8% превысило первоначальные планы по тратам.

Главными статьями расходов в этом сезоне стали новогодние развлечения, на которые россияне в среднем заплатили 27,5 тысяч рублей. Эта первая категория за несколько лет обогнала традиционного лидера – подарки.

Подарки потребовались в среднем в 24,6 тысячи рублей, затраты на новогодний стол напротив, оказались ниже запланированных и составили 12,3 тысячи рублей.

Ранее «Новый День» писал об «индексе Оливье» и изменении стоимости ингредиентов для любимого праздничного салата.

Кроме того, «Новый День» писал о том, на чем готовы жители России сэкономить в Новый год и длинные праздничные каникулы.

Также можно прочитать и о том, что россияне дарили своим коллегами на Новый год.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube