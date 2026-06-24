На подлете к Москве уничтожены шесть беспилотников ВСУ

Вооруженные формирования киевского режима предприняли новую попытку атаки московского региона. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, силы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

«Системой ПВО Минобороны уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – отметил столичный градоначальник в своем канале в «Максе», добавив позже данные об отражении атаки еще трех вражеских БПЛА.

Ранее Собянин сообщал, что с начала суток 24 июня на подлете к Москве были сбиты восемь беспилотников ВСУ. Таким образом уничтожено в общей сложности 14 вражеских воздушных целей.

Москва, Анастасия Смирнова

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