NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 19.12.16

Без сюрпризов: Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода / ... из-за невыполнения минских соглашений Киевом

Без сюрпризов: Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода ... из-за невыполнения минских соглашений Киевом

Сегодня Европейский союз официально закрепил продление экономических санкций в отношении России еще на полгода – до 31 июля 2017 года. Лидеры европейских государств объяснили такое решение тем, что минские соглашения до сих пор не выполнены.

«Оценив имплементацию «минских соглашений» на заседании Европейского совета 15 декабря, главы государств и правительств ЕС открыли путь к продлению санкций еще на шесть месяцев – до 31 июля 2017 года. Совет формально принял это решение 19 декабря 2016 года по письменной процедуре», – цитирует текст сообщения Совета ЕС РИА «Новости».

В Кремле такое решение назвали абсурдом, так как РФ не является стороной конфликта на Украине.

Как уточняет «Коммерсантъ», решение о продлении санкций было принято еще 15 декабря в Брюсселе. Тогда европейские лидеры заявили, что на сегодняшний день не видят причин ставить вопрос о смягчении и тем более об отмене ограничительных мер, введенных против Москвы из-за событий на востоке Украины.

Между тем эксперты считают, что через полгода, когда встанет вопрос об очередном продлении санкций, «международный контекст» может быть более благоприятным для Москвы, так как команда нового президента США Дональда Трампа не собирается оказывать такое же влияние на европейские страны, как это делает уходящая администрация нынешнего американского лидера Барака Обамы. Кроме того, во Франции с большой долей вероятности к власти придет Франсуа Фийон, который неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций.

Напомним, санкции были введены с 1 августа 2014 года и в сентябре того же года были расширены. В ответ Россия также ограничила импорт продовольственных товаров из некоторых стран. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

В июне 2015 года Россия продлила продуктовое эмбарго на год. В конце июня текущего года продэмбарго было продлено снова до 31 декабря 2017 года.

Брюссель – Москва, Мария Вяткина

Брюссель – Москва. Другие новости 19.12.16

Евгений Минченко: В мировой политике в тренде «Brexit-эффект» и запрос на искренность. / Свердловским больницам грозит коллапс: похищено две тонны реагентов для анализов крови (ФОТО, ДОКУМЕНТЫ). Московская полиция бездействует. / По резонансному делу о хищении 800 млн рублей «Ростеха» задержано ещё 6 человек.

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter