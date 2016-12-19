Без сюрпризов: Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода / ... из-за невыполнения минских соглашений Киевом

Публикации за 19.12.16

Сегодня Европейский союз официально закрепил продление экономических санкций в отношении России еще на полгода – до 31 июля 2017 года. Лидеры европейских государств объяснили такое решение тем, что минские соглашения до сих пор не выполнены.

«Оценив имплементацию «минских соглашений» на заседании Европейского совета 15 декабря, главы государств и правительств ЕС открыли путь к продлению санкций еще на шесть месяцев – до 31 июля 2017 года. Совет формально принял это решение 19 декабря 2016 года по письменной процедуре», – цитирует текст сообщения Совета ЕС РИА «Новости».

В Кремле такое решение назвали абсурдом, так как РФ не является стороной конфликта на Украине.

Как уточняет «Коммерсантъ», решение о продлении санкций было принято еще 15 декабря в Брюсселе. Тогда европейские лидеры заявили, что на сегодняшний день не видят причин ставить вопрос о смягчении и тем более об отмене ограничительных мер, введенных против Москвы из-за событий на востоке Украины.

Между тем эксперты считают, что через полгода, когда встанет вопрос об очередном продлении санкций, «международный контекст» может быть более благоприятным для Москвы, так как команда нового президента США Дональда Трампа не собирается оказывать такое же влияние на европейские страны, как это делает уходящая администрация нынешнего американского лидера Барака Обамы. Кроме того, во Франции с большой долей вероятности к власти придет Франсуа Фийон, который неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций.

Напомним, санкции были введены с 1 августа 2014 года и в сентябре того же года были расширены. В ответ Россия также ограничила импорт продовольственных товаров из некоторых стран. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

В июне 2015 года Россия продлила продуктовое эмбарго на год. В конце июня текущего года продэмбарго было продлено снова до 31 декабря 2017 года.

Брюссель – Москва, Мария Вяткина

Брюссель – Москва. Другие новости 19.12.16

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