NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 20.12.16

Официальный курс евро упал почти на полрубля

Официальный курс евро упал почти на полрубля

Сегодня европейская валюта резко подешевела по отношению к рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам утренних биржевых торгов Банк России понизил на завтра, 21 декабря, курс евро почти на 47 копеек до 64,2006 рубля. Доллар прибавил менее копейки, его официальный курс установлен на уровне 61,7967 рубля.

Движение валютных котировок отражают динамику пары евро-доллар на международном рынке, где «американец» укрепился по отношению к другим валютам после повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы США.

На нефтяном рынке наблюдается штиль. Котировки североморской нефти марки Brent продолжают торговаться с минимальными колебаниями на уровне $55,2 за баррель. Американское «черное золото» марки WTI продается по $53,19.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 20.12.16

Дмитрий Хворостовский попал в больницу в Петербурге. / За 10 лет за рубежом погибли восемь российских дипломатов. На сотрудников дипмиссий МИД РФ нападают почти ежегодно. / СМИ: В Москве задержан известный криминальный авторитет Акоп Рыжий.

© 2016, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2016. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2016. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter