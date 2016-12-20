Официальный курс евро упал почти на полрубля

Публикации за 20.12.16

Сегодня европейская валюта резко подешевела по отношению к рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам утренних биржевых торгов Банк России понизил на завтра, 21 декабря, курс евро почти на 47 копеек до 64,2006 рубля. Доллар прибавил менее копейки, его официальный курс установлен на уровне 61,7967 рубля.

Движение валютных котировок отражают динамику пары евро-доллар на международном рынке, где «американец» укрепился по отношению к другим валютам после повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы США.

На нефтяном рынке наблюдается штиль. Котировки североморской нефти марки Brent продолжают торговаться с минимальными колебаниями на уровне $55,2 за баррель. Американское «черное золото» марки WTI продается по $53,19.

Москва, Анастасия Смирнова

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