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Публикации за 20.12.16

Биржевой курс евро упал ниже 64 рублей

Биржевой курс евро упал ниже 64 рублей

Сегодня во второй половине дня на биржевых торгах курс евро впервые за полтора года опустился ниже отметки в 64 рубля. На 14:09 мск «европеец» продавался на Московской бирже по 63,96 рубля. В то же время биржевой курс доллара снизился до 61,57 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на завтра, 21 декабря, составляет 61,7967 рубля, евро – 64,2006.

Торги проходят на фоне повышающихся цен на нефть и укреплении курса доллара на международном валютном рынке. В настоящее время стоимость «черного золота» марки Brent торгуется с повышением почти на 1% на уровне $55,42 за баррель. Американская нефть WTI продается по $53,36.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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