Биржевой курс евро упал ниже 64 рублей

Публикации за 20.12.16

Сегодня во второй половине дня на биржевых торгах курс евро впервые за полтора года опустился ниже отметки в 64 рубля. На 14:09 мск «европеец» продавался на Московской бирже по 63,96 рубля. В то же время биржевой курс доллара снизился до 61,57 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на завтра, 21 декабря, составляет 61,7967 рубля, евро – 64,2006.

Торги проходят на фоне повышающихся цен на нефть и укреплении курса доллара на международном валютном рынке. В настоящее время стоимость «черного золота» марки Brent торгуется с повышением почти на 1% на уровне $55,42 за баррель. Американская нефть WTI продается по $53,36.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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