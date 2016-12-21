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Публикации за 21.12.16

Биржевой курс доллара упал ниже 61 рубля

Биржевой курс доллара упал ниже 61 рубля

Сегодня во второй половине дня в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже уровня 61 рубль. На 17:05 мск американская валюта подешевела до 60,96 рубля, после чего котировки доллара вновь стали расти. В то же время биржевой курс евро торговался на отметке 63,71 рубля.

Сегодня по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России более чем на полрубля понизил официальные курсы американской и европейской валюты. Завтра, 22 декабря, официальный курс доллара составит 61,1092 рубля, евро – 63,6086.

Торги проходят на фоне незначительных колебаний нефтяных цен. Стоимость «черного золота» марки Brent колеблется вблизи отметки $55,5 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $53,5 за баррель.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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