Подешевевшая нефть уронила доллар и евро: рубль укрепился

Публикации за 22.12.16

Банк России по итогам утренних торгов на Московской бирже понизил на завтра, 23 декабря, официальный курс доллара на почти на 25 копеек до 60,8641 рубля, евро официально стал дешевле на 5 копеек – 63,5604 рубля. Биржевые котировки остаются вблизи этих же уровней.

Примечательно, что сегодня торги на валютном рынке проходят на фоне снизившихся почти на $1 по сравнению с вчерашним уровнем цен на нефть, что обычно приводит к росту курсов доллара и евро, а также ослаблению рубля.

В настоящее время «черное золото» марки Brent торгуется на уровне $54,37 за баррель. Американская нефть WTI продается по $52,42 за баррель.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 61,1092 рубля, евро – 63,6086.

Москва, Анастасия Смирнова

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