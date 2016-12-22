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Публикации за 22.12.16

В Подмосковье задержаны семь экстремистов из группировки «Таблиги Джамаат»

В Подмосковье задержаны семь экстремистов из группировки «Таблиги Джамаат»

В московской области задержаны семеро членов экстремистского и запрещенного в России объединения «Таблиги Джамаат», которые привлекали новых сторонников и проводили их «идеологическую обработку». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным спецслужбы, завербованные в России новобранцы отправлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

«Задержаны семь участников религиозной ячейки, в том числе ее руководители. В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о работе», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Напомним, в 2009 году Верховный суд запретил деятельность «Таблиги Джамаат» в России, так как организация угрожает территориальной целостности страны и безопасности граждан, а также поддерживает международные террористические группировки.

Москва, Мария Вяткина

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