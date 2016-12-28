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Публикации за 28.12.16

Предновогоднее укрепление: биржевой курс евро упал ниже 63 рублей

Предновогоднее укрепление: биржевой курс евро упал ниже 63 рублей

Сегодня на торгах на Московской бирже курс евро впервые за полтора года упал ниже отметки 63 рубля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 15:58 мск европейская валюта подешевела до 62,97 рубля, что почти на 50 копеек ниже официального курса на завтра. В то же время биржевой курс доллара был на отметке 60,57 рубля.

Ранее Банк России понизил официальные курсы валют на завтра, 29 декабря. «Американец» будет стоить 60,6669 рубля, «европеец» – 63,4879.

Торги на российском валютном рынке проходят на фоне повышения мировых цен на нефть и снижения курса евро на международном рынке, где «европеец» упал по отношению к доллару ниже $1,04.

В то же время сегодня нефтяные котировки поднялись выше $56 за баррель. В частности, «черное золото» марки Brent торгуется на отметке $56,10 за бочку. Американская нефть марки WTI колеблется около $54 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 28.12.16

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