Биржевой курс доллара пытается закрепиться выше 60 рублей

Публикации за 10.01.17

Сегодня во второй половине дня на торгах на Московской бирже курс американской валюты закрепился выше отметки 60 рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 16:04 мск доллар продавался по 60,9 рубля, евро – 63,49 на фоне незначительного колебания мировых цен на нефть вблизи уровня в $55 за баррель.

Тем не временем Банк России повысил на завтра, 11 января, курс «американца» почти на 6 копеек – до 59,9533 рубля, курс «европейца» – на 43 копейки до 63,5445.

В ближайшее время в фокусе внимания биржевых игроков будут данные о динамике запасов нефти в США, сегодня после полуночи – Американского института нефти, завтра в 18.30 мск – Управления энергетической информации. Эти данные могут повлиять на движение нефтяных и валютных котировок.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.17

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