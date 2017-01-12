Слабеющий доллар поднял цены на нефть и укрепил рубль

Публикации за 12.01.17

Сегодня американская и европейская валюты подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России понизил на завтра, 13 января, официальный курс доллара на 66 копеек до 59,4978 рубля, евро – на 24 копейки до 63,2759 рубля.

При этом биржевые курсы валют продолжают снижаться. К 12:22 мск доллар на Московской бирже подешевел до 59,36 рубля, евро – до 63,10.

Как отмечают аналитики, укреплению рубля способствовало ослабление доллара на международном валютном рынке. Пара евро/доллар торгуется вблизи $1,0640, «американец» теряет 0,6% с начала дня, а ранее позволил единой валюте достичь январского максимума $1,0642.

Доллар дешевеет, после того как избранный президент США Дональд Трамп в ходе первой пресс-конференции не прояснил детали обещанных им увеличения бюджетных расходов и понижения налогов, отмечает Reuters.

Ослабление «американца» привело также к росту цен на нефть. «Черное золото» марки Brent торгуется вблизи отметки $55,40 за баррель, дорожая почти на полпроцента после роста на 2,7% днем ранее, благодаря сообщениям о сокращении поставок из Саудовской Аравии и данным о рекордных объемах переработки нефти на американских НПЗ, что может означать увеличение спроса на топливо.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 12.01.17

«Кавказская автомойка» в Москве: угнать машину клиента и прихватить деньги из кассы. / ФАС предостерегла замглавы Минстроя от «неуместных прогнозов» по ценам на жилье. / Хэштег про сказочный Бали стал событием дня на федеральных каналах (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»