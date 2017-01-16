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Публикации за 16.01.17

Чилингаров о работе в Госдуме: Не собираюсь уходить

Чилингаров о работе в Госдуме: Не собираюсь уходить

Депутат Госдумы от «Единой России» Артур Чилингаров опроверг информацию о своем уходе из нижней палаты российского парламента, назвав ее «неправдой». «Я не собираюсь уходить», – подчеркнул Чилингаров в комментарии РБК и добавил, что он «первый раз слышит» об этом.

Источник издания в «Единой России» сообщил РБК, что во время осенней сессии в руководстве фракции действительно обсуждался уход Чилингарова из Думы «по личным обстоятельствам». Знакомый Чилингарова объяснил, что тот собирался сложить мандат «по состоянию здоровья», но заявления он не писал.

Ранее сегодня телеканал «Дождь» опубликовал комментарий Чилингарова, в котором тот сообщил телеканалу о своем уходе с поста депутата Госдумы. В публикации утверждалось, что причиной стали обстоятельства личного характера. В разговоре с корреспондентом «Дождя» Чилингаров утверждал, что из-за возраста ему «непросто высиживать целый день на пленарных заседаниях». Сам Чилингаров факт своего общения с журналистами телеканала подтвердил.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 16.01.17

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