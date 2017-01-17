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Публикации за 17.01.17

Биржевой курс доллара упал ниже 59 рублей

Биржевой курс доллара упал ниже 59 рублей

Сегодня на торгах на Московской бирже американская валюта впервые за полтора года стала дешевле 59 рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 14:38 мск доллар продавался по 58,98 рубля, однако затем «американец» вновь стал дороже рубежного уровня.

Европейская валюта по-прежнему торгуется на бирже выше 63 рублей. В 15:16 мск биржевой курс евро находился на отметке 63,32 рубля.

Между тем официальные курс американской валюты на завтра, 18 января, будет несколько выше биржевых значений. В частности, Банк России установил курс доллара на отметке 59,4015 рубля, евро – 63,2864 рубля.

Сегодняшние валютные торги проходят на фоне повышающихся цен на «черное золото». Североморская нефть марки Brent в ходе биржевых торгов подорожала почти на 1,5% до $56,5 за баррель. Американская нефть марки WTI продается по $53,05 за баррель.

Между тем, как отмечают аналитики, которых цитирует Reuters, потенциал для укрепления рубля ограничен низким запасом валютных активов у банков, а также вероятным повышением спроса корпоративного сектора на иностранные активы из-за повышения долларовой ставки.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 17.01.17

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