Минюст назвал слабые стороны решения ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева»

Публикации за 17.01.17

Министерство юстиции РФ намерено обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о якобы неправомерности «закона Димы Яковлева», который запрещает усыновление российских детей американцами. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в официальном сообщении ведомства.

Минюст России полагает, что ЕСПЧ неоправданно расширил толкование правоотношений, сложившихся между гражданами США и детьми-сиротами, подведя их под понятие «частная жизнь», включающее в себя право устанавливать и развивать отношения с другими людьми, право на «личное развитие», право на самоопределение, право на гендерную идентификацию, сексуальную ориентацию и сексуальную жизнь.

«Именно подобное расширительное толкование позволило Европейскому Суду сослаться на, якобы, имеющиеся нарушения прав американских заявителей, предусмотренных во взаимосвязи ст.ст. 14 и 8 Конвенции о защите прав и свобод», – отметили в министерстве.

Минюст также обратил внимание, что в своем постановлении Европейский Суд не ставит под сомнение правомочность властей РФ «осуществлять самостоятельное регулирование процедуры усыновления на национальном уровне, в том числе прекращать на межгосударственном уровне этот процесс полностью или частично».

Вместе с тем, как отметили в министерстве, положения федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» не подвергнуты Европейским Судом какой-либо критике с точки зрения их расхождения со сложившейся международной практикой или несоответствия основополагающим нормам Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Более того, Европейский Суд пришел к выводу об отсутствии нарушения положений ст. 3 Конвенции (запрет бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), констатировав, что дети-сироты, находящиеся в Российской Федерации, получали адекватную медицинскую помощь, включая своевременное диагностическое обследование, проведение необходимых медицинских анализов, доступное лечение, в том числе консультирование медицинскими специалистами и проведение требуемых медицинских операций», – отметили в Минюсте.

Там также добавили, что Европейский Суд не согласился с утверждениями американских заявителей о том, что квалифицированная медицинская помощь большинству детей-сирот может быть доступна только на территории Соединенных Штатов Америки. «Соответственно, все подобные жалобы были признаны явно необоснованными и отклонены Европейским Судом на основании ст. 35 Конвенции», – уточнили в российском министерстве.

Минюст России подтвердил, что по-прежнему исходит из того, что введение в России законодательных ограничений на усыновление не нарушало каких-либо международных норм и соответствовало Конституции РФ. «В своей деятельности власти Российской Федерации исходили и исходят из необходимости обеспечения эффективной защиты интересов детей, а также законных прав и интересов потенциальных усыновителей – граждан РФ», – отмечается в заявлении.

Минюст считает, что Европейскому Суду следует обратить внимание на такие моменты, как отсутствие со стороны РФ каких-либо нарушений международных норм, отсутствие каких-либо реальных семейных отношений и тесных межличностных связей между детьми-сиротами и американскими заявителями.

Как сообщал «Новый День», сегодня стало известно, что Суд встал на сторону 45 американских заявителей, пожаловавшихся на полученный ими отказ в усыновлении 27 детей, несмотря на то, что американцы уже занимались оформлением всех необходимых для усыновления документов. Страсбургский суд поддержал иски американских семей, признав нарушение соответствующих статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), и постановил выплатить истцам компенсации в размере 3 тысячи евро по каждой из 22 жалоб семейных пар. Кроме того, суд постановил, что Россия должна покрыть издержки заявителей в размере в размере 13,6 тысячи евро.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.01.17

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