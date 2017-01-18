Еще один реверанс Трампу: Россия готова отменить «закон Димы Яковлева»

Публикации за 18.01.17

Вызывающий множество споров «закон Димы Яковлева», предполагающий запрет на усыновления детей из России американцами, может быть отменен. Как заявила сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, все можно вернуть «на круги своя», а сохранять этот запрет не является самоцелью.

По словам главы верхней палаты российского парламента, Москва готова к диалогу с властями США по этому закону, и при определенных гарантиях со стороны Вашингтона этот документ может быть отменен.

«Если Соединенные Штаты дадут гарантии того, что здоровье, жизнь, права наших детей будут гарантированны в Соединенных Штатах Америки, если они будут понимать, что необходимо сотрудничество с дипломатическими представителями, представителями власти России по контролю за тем, как живут наши дети, будет диалог, будет постоянно даваться информация, то все можно вернуть «на круги своя», – сказала Матвиенко (цитата по «Интерфаксу»).

Спикер СовФеда также добавила, что с тех пор, как в России с 2013 года был введен запрет на усыновление американцами российских сирот, со стороны США не поступало никаких предложений по изменению ситуации.

Комментируя последнее решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который счел неправомерным запрет усыновления детей из России американцами из-за «закона Димы Яковлева», Матвиенко отметила, что это постановление имеет отдаленное отношение к праву.

«Это решение далеко от права, в том числе международного права, потому что Соединенные Штаты Америки не являются частью Европейской конвенции, они подписали Конвенцию ООН о защите детей, но ее так и не ратифицировали», – обратила внимание спикер Совета Федерации.

Как сообщал «Новый День», накануне Минюст заявил о намерении оспорить решение ЕСПЧ, отметив, что европейский суд неоправданно расширил толкование правоотношений, сложившихся между гражданами США и детьми-сиротами, подведя их под понятие «частная жизнь». «Именно подобное расширительное толкование позволило Европейскому Суду сослаться на, якобы, имеющиеся нарушения прав американских заявителей, предусмотренных во взаимосвязи ст.ст. 14 и 8 Конвенции о защите прав и свобод», – отметили в министерстве.

Напомним, «закон Димы Яковлева» назван по имени 2-летнего мальчика из России, который погиб в 2008 году в США после того как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке. Этот документ стал ответом на принятый в США «акт Магнитского», предполагающего санкции для граждан России.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.01.17

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