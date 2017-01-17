Россия обжалует решение ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева» / «Это грубейшее вмешательство во внутренние дела РФ»

Публикации за 17.01.17

Министерство юстиции России намерено обжаловать решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признавшего неправомерным запрет на усыновление американскими семьями детей из России.

Ранее сегодня Европейский суд по правам человека в Страсбурге обнародовал решение по искам 45-ти американских семей, оспаривающих введение запрета на усыновление российских детей гражданами СГА. Судьи признали введенный Россией запрет неправомерным. По их мнению, решение российских властей является дискриминацией по национальному признаку и нарушает частную жизнь семьи. ЕСПЧ постановил выплатить истцам компенсации в размере 3 тыс. евро по каждой из 22 жалоб семейных пар. Кроме того, суд обязал Россию покрыть издержки заявителей в размере в размере 13,6 тыс. евро.

«Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате (ЕСПЧ)», – прокомментировал замглавы ведомства Георгий Матюшкин радиостанции «Эхо Москвы» вердикт суда в Страсбурге.

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, в свою очередь, заявил, что Россия проигнорирует решение ЕСПЧ по искам в связи с «законом Димы Яковлева». Сенатор в комментарии радиостанции «Говорит Москва» пояснил, у РФ остается суверенное право «принимать решения в рамках своего понимания, как строить межгосударственные отношения в этой чувствительной сфере».

Сенатор Елена Мизулина сочла решение ЕСПЧ «грубейшим вмешательством» во внутренние дела России. Она напомнила, что отказалась присоединиться к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 1993 года в связи с тем, что «традиционно отношение российского общества к усыновлению за рубеж было негативным», сообщает пресс-служба Мизулиной.

Депутат Госдумы от ЕР Ольга Баталина увидела в исках американцев, оспаривающих «закон Димы Яковлева», желание получить денежную компенсацию. Парламентарий напомнила, что свое обращение в ЕСПЧ в 2013 году американские родители объясняли желанием помочь российским детям, оставшимся без родителей, и усыновить их в свои семьи, сообщается на сайте «Единой России». «Решение суда показало, что никакого отношения к детям оно не имеет, – подчеркнула депутат. – Американские родители, как выяснилось, были озабочены исключительно защитой собственных прав и оценкой компенсации понесенного морального ущерба, который они оценили в 75 тысяч евро».

В то же время глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов поддержал решение ЕСПЧ, заметив, что сейчас у российской и американской сторон появится возможность улучшить отношения между странами, если Вашингтон «проявит добрую волю». «И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские», – приводит слова Федотова «Интерфакс».

Москва, Светлана Петрова

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