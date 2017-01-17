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Общество

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Публикации за 17.01.17

ЕСПЧ встал на сторону американцев, которым не разрешили усыновить детей из России / Глава СПЧ поддержал вердикт Европейского суда по «закону Димы Яковлева»
Фото: newsy-world.ru

ЕСПЧ встал на сторону американцев, которым не разрешили усыновить детей из России Глава СПЧ поддержал вердикт Европейского суда по «закону Димы Яковлева»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник счел неправомерным запрет усыновления детей из России американцами из-за принятия российскими властями «закона Димы Яковлева». Соответствующий вердикт размещен на ЕСПЧ.

Суд встал на сторону 45 американских заявителей, пожаловавшихся на полученный ими отказ в усыновлении, несмотря на то, что американцы уже занимались оформлением всех необходимых для усыновления документов.

В ЕСПЧ обратились 45 граждан США, которые собирались усыновить 27 российских детей. Из исков следовало, что семьи из США начали процедуру оформления усыновления с период с 2010 по 2012 год и получили разрешение от российских властей до вступления закона в силу. В своей жалобе американцы указали, что на момент принятия закона они уже успели познакомиться с сиротами из России и наладить с ними отношения. В этой связи, полагают истцы, введенный Россией запрет является дискриминацией по национальному признаку и нарушает частную жизнь семьи.

Страсбургский суд поддержал иски американских семей, признав нарушение соответствующих статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), и постановил выплатить истцам компенсации в размере 3 тыс. евро по каждой из 22 жалоб семейных пар. Кроме того, суд постановил, что Россия должна покрыть издержки заявителей в размере в размере 13,6 тыс. евро.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов поддержал решение Европейского суда по правам человека. «Сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты и американские, и российские», – цитирует Федотова «Интерфакс».

Правозащитник напомнил, что в СПЧ с самого начала сомневались по поводу того, что запрет иностранного усыновления будет адекватной мерой на ущемление прав российских граждан со стороны американских властей. «Нужно иметь в виду, что так называемый «закон Димы Яковлева» был ответом на «список Магнитского», который был принят Конгрессом США. И ответ на «список Магнитского» должен был быть. Но, очевидно, что сироты совершенно никакого отношения не должны были иметь к этим внешнеполитическим акциям», – пояснил Федотов в комментарии агентству.

«Закон Димы Яковлева», запрещающий процедуры усыновления детей из России гражданами США, вступил в силу 1 января 2013 года. Закон был назван по имени двухлетнего российского мальчика, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в автомобиле на солнцепеке. Попытки оспорить документ в российских судах успеха не имели, и тогда истцы решили обратиться в ЕСПЧ.

Страсбург, Москва, Светлана Петрова

Страсбург, Москва. Другие новости 17.01.17

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