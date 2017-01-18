Главный правозащитник РФ поддержала вердикт ЕСПЧ по «закону Димы Яковлева» / «Решение очень взвешенное»

Публикации за 18.01.17

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила в поддержку принятого накануне решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о неправомерности запрета усыновления российских детей гражданами США («Закон Димы Яковлева»). Своим мнением по поводу решения ЕСПЧ Москалькова поделилась в своем инстаграме. Она пишет, что решение ЕСПЧ «очень взвешенное». Оно обсуждалось на ее встрече с председателем ЕСПЧ Гвидо Раймонди в том числе с участием судьи от России в ЕСПЧ Дмитрием Дедовым.

Накануне глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов положительно оценил решение ЕСПЧ. «Я думаю, что сейчас как раз будет возможность, если американская сторона проявит добрую волю, значительно улучшить отношения между нашими странами. И в рамках такого улучшения могли бы быть пересмотрены законодательные акты – и американские, и российские», – заявил он. По его словам, в СПЧ с самого начала сомневались по поводу того, что запрет иностранного усыновления будет адекватной мерой на ущемление прав российских граждан со стороны американских властей. Федотов напомнил, что «закон Димы Яковлева» был ответом на «список Магнитского». «Ответ на «список Магнитского» должен был быть. Но, очевидно, что сироты совершенно никакого отношения не должны были иметь к этим внешнеполитическим акциям», – подчеркнул он.

В МИД РФ заявили об отсутствии оснований для корректировки или отмены «закона Димы Яковлева». В Минюсте сразу же сообщили, что будут обжаловать решение ЕСПЧ, поскольку суд неоправданно расширил толкование правоотношений, сложившихся между гражданами США и детьми-сиротами, подведя их под понятие «частная жизнь», включающее в себя право устанавливать и развивать отношения с другими людьми, право на «личное развитие», право на самоопределение, право на гендерную идентификацию, сексуальную ориентацию и сексуальную жизнь. Минюст России подтвердил, что по-прежнему исходит из того, что введение в России законодательных ограничений на усыновление не нарушало каких-либо международных норм и соответствовало Конституции РФ.

«Закон Димы Яковлева», запрещающий усыновлениедетей из России гражданами США, вступил в силу 1 января 2013 года. Закон был назван по имени двухлетнего российского мальчика, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в автомобиле на солнцепеке.

Попытки оспорить документ в российских судах успеха не имели, и тогда истцы решили обратиться в ЕСПЧ. В суд обратились 45 американских заявителей, пожаловавшихся на полученный ими отказ в усыновлении, несмотря на то, что американцы уже занимались оформлением всех необходимых для усыновления документов. Они собирались усыновить 27 российских детей, процедуры оформления документов были начаты в период с 2010 по 2012 год. Американцы получили разрешение от российских властей до вступления закона в силу. В жалобе отмечалось, что на момент принятия закона они уже успели познакомиться с сиротами из России и наладить с ними отношения. Поэтому введенный Россией запрет является дискриминацией по национальному признаку и нарушает частную жизнь семьи, говорилось в жалобе.

ЕСПЧ поддержал истцов, признал нарушение соответствующих статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ), и постановил выплатить истцам компенсации в размере 3 тыс. евро по каждой из 22 жалоб семейных пар. Кроме того, суд постановил, что Россия должна покрыть издержки заявителей в размере в размере 13,6 тыс. евро.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 18.01.17

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