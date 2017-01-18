Рубль опять игнорирует упавшие ниже $55 цены на нефть / Аналитики считают, что это продлится недолго

Публикации за 18.01.17

Сегодня во второй половине дня мировые цены на нефть возобновили активное падение: стоимость североморского «черного золота» марки Brent опустилась почти на 1,5% – ниже $55 за баррель. Между тем российский валютный рынок вновь не заметил этого падения: рубль остается на прежних позициях по отношению к евро и доллару.

К настоящему времени Brent продается по $54,80 за баррель, американская нефть марки WTI – по $51,76. Смена тренда произошла на фоне высказываний ведущих игроков мировой нефтяной отрасли в Давосе, указавших на отсутствие оптимизма в отношении возможности существенного роста стоимости нефти из-за роста добычи сырья в США.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, а также гендиректор BP Plc Боб Дадли отметили, что нефтедобывающий сектор США начал наращивать добычу уже при цене нефти чуть выше $50 за баррель, отмечает «Финмаркет».

Между тем, российский валютный рынок почти не заметил падения нефтяных котировок. На торгах на Московской бирже к 14:52 мск доллар продавался по 59,30 рубля, евро – 63,37.

По итогам утренних торгов Банк России понизил на завтра, 19 января, курс доллара до 59,1830 рубля, евро – 63,2252.

Аналитики обращают внимание, что рубль остается в числе лидеров по укреплению к доллару в текущем году. «Приток горячего капитала в российские активы сохраняется благодаря актуальным ожиданиям, как по смягчению санкционного режима с США, так и по снижению размера ключевой ставки ЦБ РФ благодаря дальнейшему снижению инфляционных ожиданий. Уверенности придает налоговый период, пик которого приходится на середину следующей недели», – обратили внимание аналитики банка «Зенит», но при этом добавили, что укрепление рубля без поддержки нефтяного рынка создает риски понижательной коррекции.

Аналитики «Росбанка» полагают, что текущие котировки рубля уже впитали в себя большую часть позитива с мировых рынков, проигнорировав при этом многочисленные риски, как со стороны нефти, так и в части монетарной политики ФРС США. По их оценке, в этой ситуации следует ожидать ослабления курса рубля по отношению к доллару к концу первого квартала 2017 года, хотя и в меньшей степени, чем заложено в их текущий официальный прогноз (66 рублей за доллар).

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 18.01.17

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