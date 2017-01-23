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Публикации за 23.01.17

Биржевой курс евро поднялся выше 64 рублей

Биржевой курс евро поднялся выше 64 рублей

Сегодня утром европейская валюта заметно подорожала по отношению к российскому рублю и превысила планку в 64 рубля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первые минуты после открытия торгов на Московской бирже курс евро вырос до 64,14 рубля и сейчас колеблется в близи «круглой отметки».

В то же время американская валюта подешевела и достигла уровня 59,50 рубля.

По оценкам аналитиков, такое разнонаправленное движение валют связано с ослаблением курса доллара по отношению к евро на международном рынке.

Нефтяные котировки практически не оказывают влияние. Стоимость «черного золота» колеблется вблизи отметок, которые были зафиксированы по итогам торгов в минувшую пятницу. Нефть марки Brent продается по $55,47 за баррель, американская WTI – $53,14.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 59,669 рубля, евро – 63,7272.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 23.01.17

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