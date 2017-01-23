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Публикации за 23.01.17

Официальный евро подорожал, но остался ниже 64 рублей

Официальный евро подорожал, но остался ниже 64 рублей

Банк России по итогам утренних торгов на Московской бирже повысил на завтра, 24 января, официальный курс евро почти на 22 копейки до 63,9424 рубля. После утреннего роста биржевой курс «европейца», поднимавшийся выше 64 рублей, к настоящему времени опустился еще ниже официального уровня – до 63,80 рубля.

Официальный доллар во вторник будет стоить 59,5034 рубля, хотя на бирже уже продается еще дешевле – по 59,40.

В то же время нефтяные котировки возобновили снижение. Стоимость «черного золота» марки Brent опустились более чем на 1% до $54,91 за баррель. Американская нефть WTI продается по $52,54. Однако пока это не отразилось на российском валютном рынке, который сейчас в большей степени следует за изменениями курса доллара и евро на международных рынках.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 23.01.17

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