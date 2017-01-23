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Публикации за 23.01.17

Няня-главорез из Узбекистана отправлена на принудительное лечение

Няня-главорез из Узбекистана отправлена на принудительное лечение

Гражданка Узбекистана Гюльчехра Бобокулова, работавшая в московской семье няней и совершившая в начале 2016 года жестокое убийство своей воспитанницы, отправлена на принудительное лечение. Об этом сообщила официальный представитель прокуратуры Москвы Елена Россохина. По ее словам, соответствующий приговор суда вступил в законную силу.

«Поскольку судебное решение от 24 ноября прошлого года в отношении Бобокуловой не было обжаловано в апелляционном порядке, постановление Хорошевского суда Москвы 6 декабря того же года вступило в законную силу», – сказала Россохина, слова которой цитирует «Интерфакс».

Представитель прокуратуры уточнила, что распоряжением ФСИН России Бобокулова помещена на принудительное лечение в одно из психиатрических стационарных учреждений специализированного типа на территории РФ.

Напомним, шокирующее убийство произошло в конце февраля 2016 года на улице Народного Ополчения в Москве. Бобокулова, работавшая няней в одной из московских семей, дождалась, пока родители со старшим ребенком уйдут из дома, а затем убила 4-летнюю девочку отрезала ей голову, подожгла квартиру и ушла на улицу.

По словам очевидцев, женщина около 20 минут ходила у метро «Октябрьское поле» с отрезанной головой ребенка, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским.

В рамках расследования уголовного дела была проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. По ее собственным словам, женщина слышала голоса, которые советовали ей убить ребенка. Как стало известно позже, Бобокуловой еще в 1999 на родине был поставлен диагноз «шизофрения».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.01.17

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