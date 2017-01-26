Биржевой курс доллара поднялся выше 60 рублей / Аналитики считают, что это не предел

Публикации за 26.01.17

Российский рубль продолжает терять позиции по отношению к доллару и евро после заявлений Минфина и ЦБ о вмешательстве в феврале в торги на валютном рынке, что ведет к ослаблению национальной валюты. Сегодня днем на биржевых торгах американский доллар стал дороже 60 рублей, а евро закрепился выше 64 рублей.

В 13:40 мск на Московской бирже «американец» продавался по 60,05 рубля, евро – 64,33, что значительно выше официальных курсов, установленных на сегодня: доллар – 59,1489 рубля, евро – 63,4254.

По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России поднял официальный курс доллара на завтра, 27 января, до 59,6356 рубля, евро – 64,0248.

Банк России заверяет, что проведение Минфином операций на валютном рынке с февраля 2017 года не препятствует достижению цели по инфляции 4% к концу 2017 года. Регулятор также подчеркнул, что такие меры соответствуют политике «плавающего валютного курса», означающего отказ от проведения валютных интервенций для воздействия на номинальный курс рубля, хотя на самом деле такие действия как раз и будут проводиться.

«По мнению Банка России, введение в перспективе «бюджетных правил» и применение их на постоянной основе позволят обеспечить более устойчивые и предсказуемые внутренние условия развития, будут способствовать изменению структуры экономики в сторону снижения ее сырьевой зависимости. «Бюджетные правила» в сочетании с применением режима таргетирования инфляции Банком России стабилизируют реальный курс рубля, что ограничит его влияние на конкурентоспособность российских производителей», – говорится в сообщении регулятора.

По подсчетам аналитика ВТБ Станислава Клещева, исходя из текущей конъюнктуры нефтяного рынка ежемесячный объём покупок Минфина на валютном рынке должен составлять около $1,4 млрд, или порядка $70 млнв день.

«Принимая во внимание ежедневный объём торгов в валютной секции Московской биржи, такой объём конвертации не будет оказывать заметного влияния на ход торгов. Однако появление на рынке постоянного покупателя валюты сместит баланс спроса и предложения в сторону ослабления курса рубля. Таким образом, данный ранее сигнал о нежелательности дальнейшего укрепления курса национальной валюты подтверждается теперь конкретными действиями», – отметил он.

Как считают аналитики банка «Зенит», планы Минфина и ЦБ для рубля эта новость является умеренно-негативной, поскольку помимо волатильного нефтяного рынка у рубля появляется еще один перманентный фактор для ослабления.

«Несмотря на то, что потенциальный объем покупок валюты не выглядит существенным, он будет расти с повышением нефтяных цен, что ограничивает теоретический потенциал укрепления (рубля», – говорится в обзоре.

Аналитики Sberbank CIB обращают внимание, что валютные интервенции чреваты асимметричными рисками для курса рубля: риски его роста теперь более ограничены и при этом созданы условия для ослабления.

«Предположения, что власти хотят добиться более стабильного курса рубля, вероятно, близки к истине, но мы считаем, что для них предпочтительнее стабилизация пары доллар/рубль на уровнях около 63 и выше. Пока мы подтверждаем свой прогноз ослабления рубля и ожидаем, что пара доллар/рубль будет на уровне 61 в конце первого квартала 2017 года и 64 – в конце четвертого квартала», – считают эксперты.

Москва, Анастасия Смирнова

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