Московские взяточники теперь в среднем берут не менее 2 млн рублей

Публикации за 26.01.17

В 2016 году средняя сумма взятки в Москве выросла почти в 2,5 раза и превысила два миллиона рублей. Об этом сообщил сегодня начальник столичного главка МВД Олег Баранов. При этом, по его словам, количество задокументированных фактов получения взятки в особо крупном размере также увеличилось более чем в 2,5 раза – на 154%.

Выступая на заседании коллегии, Баранов уточнил, что всего за год столичные полицейские выявили более 8,8 тысячи преступлений в сфере экономики. При этом количество выявленных коррупционных преступлений по итогам прошлого года выросло на 17%, передает РИА «Новости».

Число преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере или причинивших крупный ущерб, возросло почти на четверть (+24%), а преступлений коррупционной направленности стало больше на 17%.

Москва, Светлана Антонова

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