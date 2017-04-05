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Публикации за 05.04.17

Средняя сумма взяток в Подмосковье выросла до 314,2 тысячи рублей

Средняя сумма взяток в Подмосковье выросла до 314,2 тысячи рублей

В Подмосковье за два месяца 2017 года выявлено около восьми десятков должностных преступлений и 26 фактов взяточничества. Об этом сообщил руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД РФ по Московской области Вячеслав Цуркан.

По его словам, в суды в итоге направлено семнадцать уголовные производств, девять из которых – по факту взяточничества.

«13 лиц привлечены к уголовной ответственности, шестеро из них были признаны виновными во взяточничестве. Выросла и средняя сумма взятки в регионе. Так, по итогам отчетного периода она составила 314 200 рублей. Набольшая доля коррупционных и экономических преступлений приходится на сферы строительства, земельного оборота, потребительского рынка и коммунальных услуг», – отметил Цуркан, слова которого цитирует РИАМО.

Напомним, ранее начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко , что средний размер взятки в России вырос на 75% по сравнению с прошлым годом и достиг 330 тысяч рублей.

Примечательно, что в 2016 году средняя сумма взятки в Москве выросла почти в 2,5 раза и превысила два миллиона рублей. Как начальник столичного главка МВД Олег Баранов, количество задокументированных фактов получения взятки в особо крупном размере увеличилось более чем в 2,5 раза – на 154%.

Москва, Алексей Васильев

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