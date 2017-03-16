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Скандалы и происшествия

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Публикации за 16.03.17

В МВД «обновили» средний размер взятки / За год суммы выросли на 75%

В МВД «обновили» средний размер взятки За год суммы выросли на 75%

Средний размер взятки в России вырос на 75% по сравнению с прошлым годом и достиг 330 тысяч рублей, рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ генерал-майор полиции Андрей Курносенко.

При этом он отметил, что зачастую размер взяток намного крупнее, пишет «». Так, например, нередко незаконные вознаграждения превышают 2 млн рублей. По его словам, совсем недавно было возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника управления расквартирования и строительства – заместителя начальника тыла главкомата внутренних войск МВД России. Его заподозрили в незаконном получении двух гидроциклов и моторной лодки на общую сумму более 2,6 млн рублей.

Курносенко также рассказал, что в конце февраля на рассмотрение суда было отправлено дело бывшего замгубернатора Рязанской области Дмитрия Андреева, который, по версии следствия, получил незаконное вознаграждение в виде подмосковной квартиры стоимостью около 4,5 млн рублей, при этом документы на недвижимость были оформлены на его сына.

Генерал рассказал и о злоупотреблениях в сфере ЖКХ. По его словам, в минувшем году удалось выявить более 1,6 тыс. преступлений в этой сфере, из них 752 – коррупционной направленности. «Возмещен ущерб на сумму более 2,7 млрд рублей, что почти в два раза превышает уровень 2015 года», – рассказал Курносенко. По его словам, наиболее «популярны» в сфере ЖКХ преступления, связанные с незаконным завышением тарифов на электроэнергию и услуги. «В связи с этим мы давно выступаем за предоставление гражданам права на прямые расчеты с поставщиками, без посредников, раздувающих счета», – подчеркнул он.

Генерал-майор также сообщил, что за год количество раскрываемых ведомством крупных коррупционных преступлений выросло на 21%, ущерб от них в целом оценивается в 43 млрд рублей. По словам Курносенко, с каждым годом коррупционные схемы совершенствуются.

Москва, Иван Гридин

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