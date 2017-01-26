Публикации за 26.01.17

Российский рубль продолжает обесцениваться по отношению к американской и европейской валютам после решения финансовых властей выйти на рынок для соблюдения «бюджетного правила», которое предполагает изъятие части выручки нефтеэкспортеров в бюджет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», биржевой курс евро приближается к отметке 65 рублей, доллар превысил уровень 60,5 рубля.

К 16:00 мск на торгах на Московской бирже доллар продавался по 60,56 рубля, евро – 64,85. Официальные курсы валют на завтра, 27 января, останутся ниже этих значений почти на рубль: «американец» будет стоить 59,6356 рубля, евро – 64,0248.

Ослабление рубля произошло в результате решения Минфина выйти на валютный рынок для покупки «избыточных» доходов от экспорта нефти от цены выше $40 за баррель. При этом реальные нефтяные котировки сейчас стабилизировались на уровне $55,5 за баррель Brent и $53 за баррель WTI.

По оценкам аналитиков, в нынешних условиях доллар может подорожать до 63-64 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

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