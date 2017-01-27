Официальный доллар стал дороже 60 рублей

Публикации за 27.01.17

Банк России по итогам утренних торгов на Московской бирже повысил на выходные понедельник официальный курс доллара до 60,3196 рубля, евро – до 64,3429. Между тем биржевые курсы валют сегоденя опускаются: «американец» продается по 60,02 рубля, «европеец» – по 64,22.

Аналитики отмечают, что укреплению рубля по сравнению со вчерашним падением способствовало повышение цен на нефть и успокоение после первой реакции на планы Минфина и ЦБ выступить с интервенциями в феврале.

С учетом потенциального объема ежедневной покупки валюты на уровне $50 млн, аналитики банка «Зенит» не склонны драматизировать ситуацию. «Вряд ли кто-либо из инвесторов надеялся увидеть существенное и долгосрочное укрепление рубля при курсе доллара в 59 рублей. Кроме того, покупка валюты ЦБ была вполне ожидаемой, при этом реализация этого риска прошла по довольно комфортному сценарию», – отмечается в обзоре.

По оценке экспертов, при текущих ценах на нефть краткосрочный диапазон курса доллара сместился в границы 60 – 61 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.01.17

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