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Публикации за 27.01.17

Официальный доллар стал дороже 60 рублей

Официальный доллар стал дороже 60 рублей

Банк России по итогам утренних торгов на Московской бирже повысил на выходные понедельник официальный курс доллара до 60,3196 рубля, евро – до 64,3429. Между тем биржевые курсы валют сегоденя опускаются: «американец» продается по 60,02 рубля, «европеец» – по 64,22.

Аналитики отмечают, что укреплению рубля по сравнению со вчерашним падением способствовало повышение цен на нефть и успокоение после первой реакции на планы Минфина и ЦБ выступить с интервенциями в феврале.

С учетом потенциального объема ежедневной покупки валюты на уровне $50 млн, аналитики банка «Зенит» не склонны драматизировать ситуацию. «Вряд ли кто-либо из инвесторов надеялся увидеть существенное и долгосрочное укрепление рубля при курсе доллара в 59 рублей. Кроме того, покупка валюты ЦБ была вполне ожидаемой, при этом реализация этого риска прошла по довольно комфортному сценарию», – отмечается в обзоре.

По оценке экспертов, при текущих ценах на нефть краткосрочный диапазон курса доллара сместился в границы 60 – 61 рубля.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.01.17

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