Биржевой курс доллара опустился ниже 60 рублей, евро стал дешевле 64 / Спекулянты «отвязали» российскую валюту от нефтяных цен

Публикации за 27.01.17

Сегодня во второй половине дня российский рубль пережил очередную волну укрепления, несмотря на снижение нефтяных котировок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже 60 рублей, евро стал дешевле 64-х.

К 14:10 мск «американец» продавался по 59,89 рубля, евро – 63,99. Напомним, официальный курс доллара на выходные и понедельник установлен на более высоком уровне – 60,3196 рубля, евро – до 64,3429.

Укрепление рубля происходит на фоне понижения нефтяных котировок, хотя обычно ранее наблюдалась обратная тенденция. Стоимость североморского «черного золота» марки Brent к настоящему времени опустилась до $55,7 за баррель, хотя еще в начале дня превышала уровень $56. Американская нефть марки WTI продается по $53,42 за баррель.

Как считает аналитик банка «Возрождение» Алексей Воробьев, слова которого цитирует Reuters, в целом текущие уровни более соответствуют ситуации, чем вчерашние максимумы доллара после заявлений ЦБ и Минфина о выходе финансовых властей с интервенциями на валютный рынок.

«Коррекция в курсе российской валюты лишь компенсировала локальную переоцененность рубля относительно нефтяных котировок», – полагает Михаил Поддубский из «Промсвязьбанка». По его мнению, предполагаемые объемы ежедневных покупок валюты, определяемые Минфином, которые он оценивает на ближайшие месяцы в $70-100 миллионов, а в феврале – $85-90 миллионов, не станут значительными для серьезного изменения ситуации на валютном рынке.

«Наш базовый сценарий на ближайшие дни – консолидация пары доллар/рубль в диапазоне 59,80-60,80», – сказал Поддубский.

По мнению Воробьева, теперь рынок, скорее всего, будет ждать как данных о фактических объемах интервенций, которые регуляторы запланировали в феврале, так и итога совета директоров ЦБР 3 февраля, где регулятор может прояснить ситуацию со своими интервенциями, а также оценить их возможное влияние на перспективы денежно-кредитной политики.

По мнению участников рынка, пока Центробанк держит высоким уровень своих процентных ставок (10 процентов годовых – ключевая ставка ЦБ), иностранный интерес к высокодоходным российским активам будет сохраняться, и перепозиционирование нерезидентов из длинных рублевых позиций может закончиться новым заходом в рубль и бонды по уже более выгодным для инвесторов валютным курсам.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 27.01.17

Советник Путина проговорился о планах отключить Рунет от мира. Спешно опровергать известие пришлось Пескову и думцам. / Официальный доллар стал дороже 60 рублей. / В Кремле ничего не знают о подготовке указа Трампа о снятии санкций с РФ. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»