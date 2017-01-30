Валютные качели: биржевой курс доллара опять поднялся выше 60 рублей

Публикации за 30.01.17

Сегодня американская и европейская валюты вновь подорожали по отношению к рублю на фоне понижения мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после открытия торгов на Московской бирже курс доллара вновь поднялся выше 60 рублей, евро стал дороже 64 рублей.

К 10:10 мск американская валюта продавалась на бирже по 60,16 рубля, европейская – по 64,47. Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 60,3196 рубля, евро – до 64,3429.

Сегодняшние валютные торги проходят на фоне понижения мировых цен на нефть, которые возобновили снижение после статистики об увеличении числа буровых установок в США, что фактически нивелирует соглашение об ограничении нефтедобычи участниками Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государствами, не входящими в картель, в том числе Россией.

В частности, число буровых установок также растёт и за неделю, завершившуюся 27 января, увеличилось на 15 единиц до 566, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самый высокий показатель с ноября 2015 года.

При этом, как сообщается, добыча нефти в США выросла более чем на 6% с середины 2016 года до 8,96 млн баррелей в сутки, отмечает Reuters. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в США увеличится на 320 тысяч баррелей в сутки в 2017 году до порядка 12,8 млн баррелей в сутки.

«Рост добычи в США не должен никого удивлять, – считают аналитики ANZ. – Но мы надеемся, что сокращение добычи ОПЕК с лихвой перекроет любое увеличение производства в США и поможет быстро снизить избыток предложения на мировом рынке, довлевший над ценами последние два года».

В конце прошлого года ОПЕК и другие крупные нефтедобывающие государства, за исключением США, договорились сократить нефтедобычу в первом полугодии почти на 1,8 млн баррелей в сутки.

К настоящему времени стоимость «черного золота» дешевеет. Нефть марки Brent опустилась цене до $55,23 за баррель, американская нефть WTI также торгуется с понижением на уровне $52,93 за баррель.

Москва, Анастасия Смирнова

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