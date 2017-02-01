Биржевой курс евро снова ниже 65 рублей

Публикации за 01.02.17

Сегодня во второй половине дня биржевой курс евро вновь опустился ниже 65 рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 17:00 мск на торгах на Московской бирже европейская валюта подешевела до 64,73 рубля, доллар – до 60,14 на фоне повышения мировых цен на нефть.

К настоящему времени котировки «черного золота» марки Brent поднялись до $56,17 за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала до $53,31 за баррель.

Официальные курсы валют на завтра, 2 февраля, останутся выше нынешних биржевых котировок. Банк России повысил курс доллара до 60,3099 рубля, евро – до 65,0322.

Ожидавшиеся на валютном рынке валютные интервенции пока не отразились существенным образом на рубле. Между тем, согласно планам Минфина РФ, национальная валюта должна подешеветь по отношению к доллару и евро на 10%, а курс «американца» приблизиться к отметкам 64-65 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

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