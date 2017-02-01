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Публикации за 01.02.17

Биржевой курс евро снова ниже 65 рублей

Биржевой курс евро снова ниже 65 рублей

Сегодня во второй половине дня биржевой курс евро вновь опустился ниже 65 рублей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 17:00 мск на торгах на Московской бирже европейская валюта подешевела до 64,73 рубля, доллар – до 60,14 на фоне повышения мировых цен на нефть.

К настоящему времени котировки «черного золота» марки Brent поднялись до $56,17 за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала до $53,31 за баррель.

Официальные курсы валют на завтра, 2 февраля, останутся выше нынешних биржевых котировок. Банк России повысил курс доллара до 60,3099 рубля, евро – до 65,0322.

Ожидавшиеся на валютном рынке валютные интервенции пока не отразились существенным образом на рубле. Между тем, согласно планам Минфина РФ, национальная валюта должна подешеветь по отношению к доллару и евро на 10%, а курс «американца» приблизиться к отметкам 64-65 рублей.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 01.02.17

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