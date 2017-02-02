Доллар просел ниже 60 рублей

Публикации за 02.02.17

Сегодня американская и европейская валюты вновь подешевели по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже 60 рублей, евро закрепился ниже отметки в 65 рублей на фоне повышения мировых цен на нефть.

На 11:30 мск по итогам единой торговой сессии, данные которой на это время служат основанием для Банка России для назначения официальных курсов валют, средневзвешенный курс доллара снизился до 59,9858 рубля. В то же время европейская валюта торговалась на отметке 64,70 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 60,3099 рубля, евро – 65,0322.

Как считает аналитик ВТБ24 Станислав Клещев, положительная динамика цен на нефтяном рынке должна оказывать поддержку курсу рубля, но в ожидании начала операций Минфина на открытом рынке 7 февраля розничные игроки всё же больше склоны покупать валюту.

Накануне мировые цены на нефть показали почти 2-процентный рост, и сегодня «черное золото» марки Brent продается по $56,91 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется на уровне $53,84 за баррель.

Тем не менее, как отмечают аналитики банка «Зенит», перспектива ближайших дней для рубля выглядит не слишком радужной. Цены на нефть в текущем диапазоне волатильности не могут оказать сильную поддержку российской валюте.

«Главным драйвером служит внутренний новостной фон. Возвращение Центробанка на валютный рынок окончательно убедило, что существенного укрепления рубля не стоит ждать, а Минфин видит логичным девальвацию на 10%», – говорится в обзоре экспертов.

Аналитики обращают внимание, что в пятницу будет объявлен объем плановых покупок валюты на февраль. Если цифра окажется на уровне $1,5 млрд, то доллар может сохранить диапазон 60-61 рубль. Если объем покупок будет существенно выше, ослабление российской валюты, вероятно, составит 2-3%.

Москва, Анастасия Смирнова

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