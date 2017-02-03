Минфин раскрыл подробности выхода на валютный рынок: рубль начал ослабление

Публикации за 03.02.17

Министерство финансов РФ раскрыло планы по объемам покупки валюты на рынке для изъятия «избыточных» нефтегазовых доходов. Как говорится в официальном сообщении Минфина, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,3 млрд рублей. Биржевые игроки отреагировали на эту новость ослаблением рубля.

Ведомство Антона Силуанова уточнило, что отклонение нефтегазовых доходов федерального бюджета от месячной оценки, соответствующей закону о федеральном бюджете на 2017-2019 годы, в феврале 2017 года, прогнозируется в размере +113,1 млрд рублей. Эти средства планируется направить на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в период с 7 февраля по 6 марта 2017 года. «Соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,3 млрд рублей», – говорится в сообщении.

Как предполагается, каждый рабочий день в этот период Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России.

Валютный рынок отреагировал на планы Минфина ослаблением рубля. К 12:35 мск на торгах на Московской бирже курс доллара поднялся до 59,55 рубля, евро – 63,97.

Официальные курсы валют на выходные и понедельник останутся ниже биржевых. Банк России по итогам утренних торгов понизил курс доллара до 59,3137 рубля, евро – 63,8156.

Как сообщал ранее «Новый День», в ближайшие планы Минфина входит ослабление курса рубля примерно на 10%. В этой ситуации в обозримой перспективе доллар может подорожать до 64-65 рублей.

Москва, Светлана Антонова

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