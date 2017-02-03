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Публикации за 03.02.17

Банк России укрепил рубль

Банк России укрепил рубль

Решение Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 10% укрепляюще подействовало на российскую валюту: спекулянты продолжат получать прибыль за счет разницы ставок от валютных операций в рамках так называемого «carry trade». В результате биржевые курсы доллара и евро опустились ниже официальных, установленных на понедельник и выходные.

К 16:10 мск на торгах на Московской бирже американская валюта подешевела до 59,24 рубля, европейская – до 63,61. Напомним, официальные курс доллара на блиайшие три дня составляет 59,3137 рубля, евро – 63,8156.

Валютные торги проходят на фоне стабилизировавшихся цен на нефть вблизи максимальных отметок за год. Североморское «черное золото» марки Brent торгуется на уровне $56?75 за баррель, американская нефть WTI продается по $53,74 за баррель.

Примечательно, что инвесторы за неделю с 26 января по 1 февраля привлекли в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), $287 млн, передает «Прайм» со ссылкой на обзор компании «Ренессанс Капитал».

Москва, Анастасия Смирнова

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