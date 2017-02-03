Биржевой курс доллара упал ниже 59 рублей

Публикации за 03.02.17

Сегодня на вечерних торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже отметки в 59 рублей на фоне возобновившегося роста мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 18:35 мск американская валюта подешевела до 58,95 рубля. В то же время евро продавался по 63,40 рубля.

Напомним, официальные курсы доллара на выходные и понедельник составляет 59,3137 рубля, евро – 63,8156.

Укрепление рубля произошло после возобновления роста нефтяных котировок. Стоимость «черного золота» марки Brent превысила отметку в $57 за баррель и торгуется на уровне $57,14. Американская нефть марки WTI продается по $54,11 за баррель.

Усилению национальной валюты способствовало также сегодняшнее решение Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 10%. Это решение с оптимизмом восприняли спекулянты, которые зарабатывают прибыль на разнице курсов валют и ставок Центробанков.

Москва, Светлана Антонова

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