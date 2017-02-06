Биржевой курс евро опустился ниже 63 рублей

Публикации за 06.02.17

Сегодня американская и европейская валюты продолжили дешеветь по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после открытия торгов на Московской бирже доллар закрепился ниже отметки в 59 рублей, а евро стал дешевле 63 рублей.

В первые минуты торгов минимальный курс сделки с европейской валютой составил 62,98 рубля, после чего курс евро приподнялся чуть выше 63 рублей. К 10:50 мск «европеец» продавался по 63,07 рубля, доллар – по 58,64.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 59,3137 рубля, евро – 63,8156.

Сегодняшние торги проходят на фоне очередной попытке нефтяных котировок закрепиться на уровне $57 за баррель. «Черное золото» марки Brent сейчас продается по $56,98, американская нефть WTI – по $53,98 за баррель.

Аналитики обращают внимание, что завтра начнется период скупки валюты со стороны Банка России по просьбе Минфина. Как ранее сообщалось, ЦБ будет ежедневно покупать валюту на сумму около 6,3 млрд рублей в день с 7 февраля по 6 марта.

«Это не много, но и не мало. На коротком отрезке времени влияние не очень значительное, но на горизонте 12 месяцев эффект по ослаблению рубля может быть и около 5%, особенно если объем покупок будет расти. Например, в пятницу оборот торгов на валютном рынке был около 395 млрд руб. (евро и доллар в режимах TOD, TOM). Может показаться, что 6,3 млрд руб. в день погоды не сделают, но нужно понимать, что в течение дня проходит огромное количество коротких сделок (купил-продал в течение дня), которые и формируют весь этот оборот. А эти 6,3 млрд будут ежедневно «работать» исключительно в одну сторону, хотя и не смогут стать более важным фактором, чем нефть и геополитика», – говорится в обзоре «БКС Экспресс».

Москва, Анастасия Смирнова

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