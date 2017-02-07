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Публикации за 07.02.17

Биржевой курс доллара поднялся выше 59 рублей

Биржевой курс доллара поднялся выше 59 рублей

Сегодня американская валюта подорожала по отношению к российскому рублю на фоне укрепления доллара на международном рынке, повлекшем снижение нефтяных котировок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после открытия торгов на Московской бирже курс доллара поднялся выше 59 рублей, евро колеблется около уровня в 63 рубля.

К 10:30 мск курс биржевой курс «американца» поднялся до 59,08 рубля, «европеец» продавался по 63,13. Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 58,7121 рубля, евро – 63,1566.

Торги на российском валютном рынке проходят на фоне укрепления доллара на международном финансовом рынке, что привело к снижению нефтяных цен. В настоящее время «черное золото» марки Brent продается на бирже по $55,77 за баррель, что почти на доллар дешевле, чем накануне в это время. Американская нефть марки WTI торгуется на уровне $53,08.

Как отмечают аналитики, сегодня Банк России по просьбе минфина начинает валютные интервенции, ежедневный объем которых в течение ближайшего месяца составит 6,3 млрд рублей. Между тем большинство финансистов считают, что это вмешательство денежных властей вряд ли отразится на курсе валют существенным образом.

По их оценке, в большей степени будет сказываться сохранение Банком России ключевой ставки на уровне 10% и намерение регулятора оставить ее неизменной в первом полугодии. Это обстоятельство играет в поддержку рубля и позволят биржевым игрокам привлекать средства на российский валютный рынок для получения прибыли дополнительный капитал в рамках доходных операций «carry trade».

Москва, Светлана Антонова

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