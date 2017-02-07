Биржевой курс доллара подорожал до 59,5 рубля / Аналитики советуют ждать дальнейшего ослабления российской валюты

Публикации за 07.02.17

Сегодня во второй половине дня американская и европейская валюты активизировали свое подорожание по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на дневных торгах на Московской бирже курс доллара поднялся до 59,5 рубля, евро – 63,47. На фоне незначительного понижения нефтяных котировок.

Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», «отскок» доллара по отношению к рублю от минимумов последних лет связан укреплением «американца» ко всем ключевым мировым валютам. В частности, пара EUR/USD сегодня снижается на 0,8% и опустилась к уровню 1,065.

Финансисты обращают внимание, что еще одним из главных факторов является начало скупки валюты со стороны Минфина. Сегодня первый день проведения операций, в ходе которых ежедневно планируется покупать валюту на сумму 6,3 млрд рублей. Дополнительное давление на рубль также оказывает и продолжающееся снижения нефти. Сейчас «черное золото» марки Brent продается по $55,60, что более чем на доллар дешевле, чем накануне.

Аналитики считают, что несмотря на пятничное решение ЦБ РФ о сохранении ставки и формально позитивные релизы по инфляции Росстата, в краткосрочной перспективе можно ожидать продолжения тенденции ослабления рубля к корзине валют.

«Продолжающийся рост индекса доллара, оказывающий давление на нефтяные котировки, а также нестабильность на европейском долговом рынке – данные факторы, пока игнорируемые рынком, рано или поздно могут спровоцировать ускоренный отток инвесторов из активов развивающихся стран», – говорится в обзоре экспертов.

Стоит отметить, что по итогам утренних торгов Банк Росси повысил на завтра, 8 февраля, курс доллара до 59,1933 рубля, евро – 63,2362.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.02.17

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