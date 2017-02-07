Неприкасаемый Мединский: претензии к его диссертации останутся без рассмотрения

Публикации за 07.02.17

Министр культуры РФ Владимир Мединский сохранит за собой научное звание доктор исторических наук, несмотря на спорность его диссертации. Диссертационный совет по истории на базе исторического факультета МГУ отказался рассматривать претензии к его докторской по формальным основаниям.

Как сообщил сегодня декан исторического факультета МГУ, профессор Иван Тучков, диссовет, на котором рассматривался вопрос о диссертации Мединского, не увидел «оснований» для дальнейшего рассмотрения претензий «ввиду отсутствия в них указаний на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты», передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», первоначально претензии к диссертации Мединского должен был рассматривать диссовет на базе Уральского федерального университета, однако его заседание 4 октября продлилось недолго – оно было перенесено в связи с заявлением министра. Министр заявил, что находится в служебной поездке в Казахстан, но хотел бы соприсутствовать при рассмотрении.

Позже Высшая аттестационная комиссия при министерстве образования и науки отозвала из УрФУ дела о лишении ученой степени наук доктора Мединского.

Претензии к научной работе Мединского появились с подачи экспертов проекта «Диссернет». Авторами заявления в министерство образования стали сразу трое ученых – доктор исторических наук Вячеслав Козляков, доктор исторических наук Константин Ерусалимский и преподаватель итальянского Universita Degli Studi di Ferenze Иван Бабицкий.

В своем заявлении они оспаривали научность диссертации Мединского «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». Ученые утверждают, что текст пестрит грубейшими ошибками, которые «невозможно представить себе даже в курсовой работе студента исторического факультета». Одной из таких ошибок называют утверждение Мединского о том, что в России все церковные книги были написаны на русском языке, в то время как у католиков Священное писание было написано на латыни, «которую верующие не знали». Заявители именуют этот тезис не иначе как невежеством, напоминая о существовании такого феномена, как церковнославянский язык и перевод Библии на немецкий язык, сделанный Лютером.

Мединский также утверждает, что русские люди раньше других столкнулись с «агрессией неверных, то есть не христиан, которую в течение нескольких веков успешно отражали». Здесь приводится пример завоевания Пиренейского полуострова арабами в начале восьмого века, которое было совершено еще до крещения Руси.

Дальше идет пример со ссылкой на французского наемника Жака Маржерета, служившего Лжедмитрию и оставившего после себя труд «Состояние Российской державы и великого княжества Московского». Мединский сообщает о том, что Маржерет считал Рюрика датчанином, в то время как «в русских летописях утверждалось, что Рюрик был варягом и приплыл из Скандинавии». Здесь эксперты «Диссернета» ставят под сомнение познания министра в элементарной географии, считая, что даже для первокурсника исторического факультета предположение, что скандинав может быть родом из Дании, не оказалось бы столь трудным для понимания, как для министра.

Диссертация Мединского именуется пропагандистским памфлетом по причине того, что ее выводы мало напоминают результаты научного исследования. Чего только стоят его рассуждения по поводу употребления в России времен Ивана Грозного алкоголя: «Таким образом, высказанное еще в 15-м веке мнение А.Контарини о склонности русских людей к пьянству стало повторяться в сочинениях иностранцев и в 16-м,и в 17-м веках. При этом каждый автор все больше и больше сгущал краски, способствуя формированию у европейцев устойчивого мнения о русских людях как о закоренелых и беспробудных пьяницах. Но на самом деле русские люди, по сравнении с иностранцами, были настоящими трезвенниками. Ведь им разрешалось употреблять спиртные напитки всего несколько дней в году, по четырем большим церковным праздникам. Иностранцы же пили беспробудно и ежедневно» (здесь и далее орфография и пунктуация авторские).

Эксперты, ставшие авторами заявления, уверены, что подобные выводы считать результатом даже посредственного научного исследования практически невозможно.

Заявители считают, что «будущий доктор исторических наук со всей очевидностью копировал названия якобы использованных им научных публикаций не непосредственно из книги 1925-го года, а из ее распознанного текста, найденного на ресурсе www.vostlit.info – только этим можно объяснить совпадение ошибок и особенностей передачи оригинального текста в обоих случаях».

Речь идет о публикации «Генрих Штаден. О Москве Ивана Грозного» 1925-го года.

После чего делается вывод, о том, что текст Мединского не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к докторской диссертации.

Сам Мединский уверяет, что претензии к его диссертации политизированы и не имеют под собой оснований. «Мне стесняться нечего, я абсолютно уверен в своей позиции, и любые нападки на нее под предлогом рассмотрения научной диссертации будут мной публично высмеяны. Я абсолютно готов к любой публичной дискуссии», – отмечал министр.

Москва, Анастасия Смирнова

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