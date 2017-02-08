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Публикации за 08.02.17

Цена на нефть упала ниже $55: рубль почувствовал слабость

Цена на нефть упала ниже $55: рубль почувствовал слабость

Сегодня американская и европейская валюты слабо дорожают по отношению к российскому рублю на фоне заметного понижения мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже доллар, как и накануне во второй половине дня, колеблется вблизи отметки 59,50 рубля, евро – 63,50.

К 10:30 мск биржевой курс доллара составил 59,47 рубля, однако максимальный курс сделки после открытия сегодняшних торгов достиг 59,62. В то же время евро продается по 63,47 рубля, тогда как в первые минуты после открытия биржи курс «европейца» поднимался до 63,57 рубля.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 59,1933 рубля, евро – 63,2362.

Как отмечают аналитики «БКС Экспресс», судя по первому дню выхода Банка России на валютный рынок с интервенциями, пока этот эффект сложно оценить. «Если учесть общий рост доллара и падение Brent на 1,2%, то никакого дополнительного эффекта, который бы способствовал ускоренному росту USD/RUB не замечено», – говорится в обзоре финансистов.

Впрочем, по их оценке, сегодня рубль может еще немного подешеветь. Как считают аналитики, вполне вероятно, что курс доллара приблизится к 59,7-60.

Основной причиной для ослабления рубля стало снижение мировых цен на нефть. К настоящему времени «черное золото» марки Brent подешевело до $54,72 за баррель. Американская нефть марки WTI так же снизилась в стоимости – до $51,69.

Поводом для падения нефтяных котировок стали данные Американского института нефти (API), который накануне сообщил о резком повышении запасов сырья в США – на 14,2 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду в 18:30 по Москве, и эксперты ожидают более умеренного повышения нефтяных запасов – на 2,5 млн баррелей.

Эта ситуация в очередной раз вызвала опасения, что сокращение производства членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими нефтедобывающими государствами, в том числе Россией, будет нивелировано повышением объемов добычи в США.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 08.02.17

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