Биржевой курс евро опустился почти до 62 рублей

Публикации за 10.02.17

Сегодня американская и европейская валюты подешевели до минимальных отметок лета 2015 года. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на фоне очередного повышения цен на нефть на торгах на Московской бирже курс доллара опустился до 58,52 рубля, евро – до 62,25.

Официальные курсы валют, установленные на выходные и понедельник, останутся выше: «американец» будет стоить 58,8457 рубля, «европеец» – 62,6824.

Валютные торги проходят на фоне повышения мировых цен на нефть. «Черное золото» марки Brent подорожало сегодня до $56,64 рубля. Американская нефть марки WTI торгуется в плюсе на уровне $53,84.

Между тем, как обращают внимание эксперты, спрос на российские высокодоходные активы во многом формируется за счет разницы процентных ставок Банка России с одной стороны, и Федеральной резервной системы США – с другой.

Как отмечает Reuters, в поддержку укрепления рубля выступают также денежные потоки экспортных продаж валютной выручки, которые могут усиливаться по мере приближения очередного налогового периода, стартующего 15 февраля. Его пик приходится на последние два календарных дня месяца, при этом важный для экспортеров НДПИ уплачивается 27 февраля, а налог на прибыль – 28 февраля.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 10.02.17

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