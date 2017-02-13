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Публикации за 13.02.17

Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей

Биржевой курс доллара опустился ниже 58 рублей

Сегодня американская и европейская валюты продолжили дешеветь по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после открытия торгов на Московской бирже курс доллара впервые с июля 2015 года опустился ниже отметки в 58 рублей, курс евро продолжает оставаться около уровня в 62 рубля.

К 10:20 мск «американец» торговался по 59,07 рубля, однако минимальный курс сделки был зафиксирован на отметке 57,96. В то же время «европеец» подорожал до 61,87 рубля, но первые сделки заключались на уровне 61,32.

Напомним, официальный курс доллара на сегодня составляет 58,8457 рубля, евро – 62,6824.

Как отмечают аналитики, рынок учел в котировках факт ежедневной покупки валюты для Минфина и реализация этих мер в комфортном варианте позволяет участникам рынка продолжить покупку рублей.

«Внутренние условия для рубля выглядят неплохо. В середине недели стартует налоговый период февраля, который в сумме отвлечет из банковской системы порядка 1,1 трлн руб. С учетом мер Центробанка по абсорбированию ликвидности с денежного рынка, высокие рублевые ставки могут поддержать российскую валюту», – говорится в обзоре банка «Зенит».

Финансисты отмечают, что нефтяные котировки волатильны, но не уходят существенно ниже уровня в $55 за баррель даже на новостях из США о продолжающемся росте запасов и активности добычи. Если нефтедобывающие страны, участвующие в соглашении «ОПЕК+», продемонстрируют хорошие результаты по сокращению добычи, нефтяные цены могут обновить локальные максимумы, что также может оказать поддержку рублю.

Москва, Анастасия Смирнова

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