Банк России резко понизил официальные курсы доллара и евро

Публикации за 13.02.17

Сегодня Банк России по итогам утренних торгов на Московской бирже понизил на вторник, 14 февраля, официальный курс доллара на 78 копеек до 58,0619, курс евро – на 91 копейку до 61,7662 рубля. По оценке аналитиков, в ближайшее перспективе возможно еще большее усиление российской валюты.

«Сочетание сильной нефти, спроса на риск и высокой доходности российского долгового рынка спровоцировало выход рубля из диапазона, ограниченного поддержкой 59, в котором он был с начала года. Следующая поддержка, предварительно, находится в районе 57.7. В паре с евро рубль также преодолел важный уровень 62.5, и вероятно, протестирует уровень 61 на этой неделе», – отмечает в своем обзоре аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

При этом эксперт обращает на риски, связанные с укреплением рубля: национальная валюта усиливается на фоне снижения российского рынка акций и позитивных ожиданиях, связанных с будущим ростом экономики США и потепления российско-американских отношений.

Между тем, как считает Голубовский, позитивные ожидания могут смениться пессимизмом в том случае, если действия нового президента США Дональда Трампа разойдутся с громкими заявлениями или завязнут в согласования с Конгрессом, что более чем вероятно.

«Небольшой среднесрочный потенциал укрепления рубля сохраняется, пользу него и технические факторы, но сильных фундаментальных факторов в пользу закрепления тренда пока не видно», – отмечает аналитик.

Москва, Анастасия Смирнова

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