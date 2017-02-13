Вячеслав Володин: Нужно разработать законопроект о защите чести президента РФ

Публикации за 13.02.17

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что России необходим закон по защите президента страны. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Казань. По его словам, весь международный опыт показывает, что такого рода законы крайне важны.

«У нас этот вопрос в повестке не стоит, но его надо обсуждать, потому что это вопрос безопасности нашего института власти, а институт президентства – это центральный его институт», – цитирует ответ Володина РИА «Новости» на вопрос о необходимости законодательно защитить честь и достоинство преидента РФ в свете «ощущаемого в прессе информационного наката».

«Вы правы, президента нужно защищать. Все страны защищают», – добавил также спикер Госдумы, уточняет «Интерфакс».

Володин также отметил, что Россия более демократичная, более открытая – «говорят, что хотят, пишут, что хотят». И это неотъемлемая часть нашей культуры, полагает он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля пока нет позиции по принятию закона о защите чести и достоинства главы государства, передает РБК. По словам представителя Кремля, этот вопрос необходимо «проработать», а также «изучить международный опыт».

Москва, Мария Вяткина

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