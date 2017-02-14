Рубль поддержали спекулянты: нацвалюта снова игнорирует падение цен на нефть

Публикации за 14.02.17

Сегодня американская и европейская валюты вновь дешевеют по отношению к российскому рублю, вопреки заметному падению мировых цен на нефть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», после открытия торгов на Московской бирже курс доллара закрепился ниже отметки в 58 рублей, евро приблизился к уровню в 61 руль. Аналитики предупреждают, что такое укрепление отечественной валюты спровоцировано спекулятивными финансовыми операциями, завершение которых наверняка приведет к резкой девальвации.

К 10:30 мск биржевой курс «американца» снизился до 57,64 рубля, «европеец» – до 61,18. Напомним, официальные курсы валют на сегодня превышают биржевые отметки: доллар установлен на уровне 58,0619 рубля, евро – 61,7662.

Накануне вечером нефтяные котировки продемонстрировали заметное снижение, упав почти на 2% на фоне ожидаемого роста добычи сырья в США, где продолжает увеличиваться количество буровых установок. Сегодня «черное золото» марки Brent продается по $55,58 за баррель, американская нефть WTI – по $52,89 за баррель, тогда как накануне их стоимость была почти на доллар выше.

Обычно снижение цен на нефть приводило к ослаблению российского рубля, однако это правило в очередной раз не сработало. Как отмечают аналитики, основной поддержкой национальной валюте остается привлекательность российских активов с точки зрения доходности, а также ожидания роста продаж экспортной выручки в налоговый период, отмечает Reuters.

«Укреплению рубля способствует рост интереса инвесторов к российским активам в условиях сохранения относительно высоких процентных ставок и позитивных настроений на нефтяном рынке. Кроме того, ЦБ РФ на прошлой неделе изъял значительный объем ликвидности, что при приближении налогового периода способствует поддержанию процентных ставок на межбанковском рынке выше уровня ключевой ставки», – обратила внимание аналитик «Бинбанка» Наталья Ващелюк, которую цитирует агентство.

По мнению эксперта, разворота текущего тренда на укрепление рубля с большей уверенностью можно ожидать после завершения налогового периода и реализации накопленного эффекта от операций Минфина на валютном рынке.

Аналитики «БКС Экспресс» обращают внимание, что нынешнее «бегство» в рубль не похоже на какую-то инвестиционную инициативу крупных игроков. «Рынок акций не растет, стоимость средних и дальних ОФЗ в последние дни поднимается совсем незначительно. Максимумы по индексу гособлигаций (RGBI) были поставлены еще в середине января и с тех пор не были переписаны», – отмечают финансисты.

Эксперты также обратили внимание, что последние три дня открытие биржевых торгов по USD/RUB проходит с резким снижением в первые минуты. «То же самое мы видели в периоды ускоренной девальвации рубля, когда брокеры с самого открытия новой сессии «резали» накопившиеся убыточные позиции участников. Сейчас наблюдается обратная ситуация – рост рубля подогревается масштабной фиксацией убытка по валютным позициям», – говорится в обзоре «БКС Экспресс».

Финансисты из банка «Зенит» считают, что рубль остается во власти спекуляций, спровоцированных действиями Банка России, что приводит к снижению корреляции отечественной валюты с динамикой нефтяных котировок.

«Факт покупок валюты для Минфина отыгран рынком и не представляет угрозы для спекуляций carry-trade. Жесткая позиция Центробанка, который добивается своих инфляционных целей, подогревает интерес к высокодоходным рублевым активам.

Таким образом, регулятор становится заложником ситуации: когда он будет готов продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики, спекулятивная пирамида carry-trade обрушится, потянув за собой вниз и рубль, что в конечном итоге приведет к росту инфляционных ожиданий», – говорится в обзоре аналитиков.

Москва, Анастасия Смирнова

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