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Публикации за 14.02.17

Биржевые спекулянты «разошлись»: биржевой курс евро уже ниже 61 рубля

Биржевые спекулянты «разошлись»: биржевой курс евро уже ниже 61 рубля

Сегодня на торгах на Московской бирже курс евро опустился ниже уровня в 61 рубль. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 15:00 мск европейская валюта подешевела до 60,92 рубля. В то же время биржевой курс доллара снизился до 57,31 рубля.

Между тем официальные курсы валют на завтра, 15 февраля, останутся выше биржевых значений. По итогам утренних торгов на Московской бирже Банк России понизил курс доллара до 57,7388 рубля, евро – до 61,2955.

Как отмечают аналитики, рубль остается во власти спекуляций, спровоцированных действиями Банка России, что приводит к снижению корреляции отечественной валюты с динамикой нефтяных котировок.

К настоящему времени «черное золото» марки Brent подорожало на 0,9% до $56,13 за баррель. Американская нефть WTI также торгуется с небольшим повышением на отметке $53,38 за баррель.

Как полагают наблюдатели, сейчас Банк России становится заложником ситуации: когда он будет готов продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики, спекулятивная пирамида высокодоходных операций carry-trade, которая позволят получать прибыль за счет разницы процентных ставок, обрушится, потянув за собой вниз и рубль, что в конечном итоге приведет к росту инфляционных ожиданий.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 14.02.17

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