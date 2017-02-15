Рубль пользуется повышенным спросом: доллар и евро сильно подешевели

Публикации за 15.02.17

Сегодня американская и европейские валюты вновь демонстрируют резкое снижение по отношению к российскому рублю. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на торгах на Московской бирже курс доллара опустился ниже 57 рублей, евро стал дешевле 60 рублей. По оценкам аналитиков, в поддержку национальной валюты выступает разница процентных ставок, привлекательных для спекулятивного капитала.

К 11:00 мск на биржевых торгах курс доллара опустился до 56,70 рубля, а евро подешевел до 59,97. Это значительно ниже, чем официальные курсы валют на сегодня: «американец» установлен на отметке 57,7388 рубля, «европеец» – 61,2955.

Комментируя ситуацию на валютном рынке, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Андрей Верников обращает внимание, что причина крепкого рубля кроется в сохраняющемся высоком дифференциале процентных ставок.

«При инфляции около 5%, учетная ставка сохраняется на уровне 10%. Рубль был слаб в начале года на высоких ценах на нефть, сейчас восстанавливается справедливость», – считает эксперт.

Кроме того, как отметил Верников, в первом квартале традиционно наблюдается высокий приток валюты, при этом снижается доля валютных депозитов.

«Что касается дальнейшей динамики, то в апреле будет наблюдаться всплеск доходов (бонусы за первый квартал + налоговые возмещения). Если цены на нефть в этот момент несколько снизятся, то давление на рубль возрастет», – полагает эксперт.

Напомним, Банк России 3 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых и одновременно отметил уменьшение потенциала её снижения в первом полугодии 2017 года. Как поясняет Reuters, это решение ЦБ поддержало иностранный спрос на российские высокодоходные активы при текущей разнице процентных ставок ЦБР, с одной стороны, и ФРС (0,50-0,75 процента годовых) и ЕЦБ (нулевая ставка), чьи валюты используются для фондирования – с другой.

Дополнительным фактором поддержки отечественной валюты выступает также начинающийся сегодня налоговый период, когда экспортеры массово продают валютную выручку, а рубль в этой ситуации пользуется повышенным спросом.

Москва, Анастасия Смирнова

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