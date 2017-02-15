Слово Кремля имеет значение: биржевой курс евро превысил отметку 61 рубль

Публикации за 15.02.17

Сегодня во второй половине дня доллар и евро продолжают дорожать по отношению к российскому рублю после сообщений о возможном недовольстве в Кремле по поводу укрепления национальной валюты. Как передает корреспондент РИА «Новый День», американская валюта приближается к отметке в 59 рублей, а европейская стало дороже 61 рубля.

К 16:10 мск на торгах на Московской бирже курс доллара поднялся до 57,80 рубля, хотя в начале дня продавался по 56,55. В то же время курс евро вырос до 61,01 рубля, в то время как утром «европеец» торговался по 59,79.

Между тем официальные курсы валют на завтра, 16 февраля, будут значительно ниже биржевых значений. По итогам утренних торгов Банк России понизил курс доллара до 56,7719 рубля, евро – 60,0249.

Ослабление отечественной валюты началось после появления новостей о том, что сегодня президент РФ Владимир Путин может обсудить «чрезмерное» укрепление рубля на встрече с главой Минэкономразвития Максимом Орешкиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Аналитики обращают внимание, что сейчас, благодаря решению Банка России о сохранении высокой ключевой ставки на уровне 10%, на валютном рынке активизировались международные спекулянты, а крепкий курс рубля, который они искусственно поддерживали до последнего времени, негативно сказывается на российской экономике.

В июле прошлого года рубль перестал укрепляться после разговора главы государства с премьером РФ Дмитрием Медведевым.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.02.17

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